Выпуск видеодрайвера NVIDIA 550-beta

24 января была представлена к загрузке новая версия драйвера NVIDIA 550.40.07-beta, которую приурочили к официальному выходу видеокарты серии RTX4070Ti SUPER. Драйвер для Linux содержит:
- поддержку форматов R8 / GR88 / YCbCr GBM, используя огромные прозрачные страницы (transparent huge pages) для раздела ".text" где это возможно;
- экспериментальную поддержку HDMI 10 бит на компонент;
- поддержку разгрузки PRIME рендера в Vulkan Wayland WSI;
- поддержку дисплеев виртуальной реальности, таких как SteamVR, в Wayland через реализацию DRM;
- поддержку ускорения видео VDPAU на XWayland;
- бета-поддержку качества для графических процессоров GeForce и рабочих станций в модулях с открытым ядром;
- экспериментальную поддержку управления питанием «D3»;
- различные новые расширения Vulkan и другие изменения…
Источник: linux.org.ru