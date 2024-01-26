Выпуск видеодрайвера NVIDIA 550-beta

24 января была представлена к загрузке новая версия драйвера NVIDIA 550.40.07-beta, которую приурочили к официальному выходу видеокарты серии RTX4070Ti SUPER. Драйвер для Linux содержит:

поддержку форматов R8 / GR88 / YCbCr GBM, используя огромные прозрачные страницы (transparent huge pages) для раздела ".text" где это возможно;

экспериментальную поддержку HDMI 10 бит на компонент;

поддержку разгрузки PRIME рендера в Vulkan Wayland WSI;

поддержку дисплеев виртуальной реальности, таких как SteamVR, в Wayland через реализацию DRM;

поддержку ускорения видео VDPAU на XWayland;

бета-поддержку качества для графических процессоров GeForce и рабочих станций в модулях с открытым ядром;

экспериментальную поддержку управления питанием «D3»;

различные новые расширения Vulkan и другие изменения…

Источник: linux.org.ru