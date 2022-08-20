Доступен выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24 (бывший GNOME MPV), предоставляющего графический интерфейс на базе библиотеки GTK для консольного видеоплеера MPV. Celluloid используется в дистрибутивах Linux Mint и Ubuntu MATE в качестве видеопроигрывателя по умолчанию.

В новом выпуске: