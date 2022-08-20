Доступен выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24 (бывший GNOME MPV), предоставляющего графический интерфейс на базе библиотеки GTK для консольного видеоплеера MPV. Celluloid используется в дистрибутивах Linux Mint и Ubuntu MATE в качестве видеопроигрывателя по умолчанию.
В новом выпуске:
- Осуществлён переход на использование библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера.
- Добавлена опция, включающая возможность перетаскивания области с видео.
- Реализована раскладка элементов управления, адаптирующаяся к различным размерам окна и экрана.
- Обеспечено отображение меток и названий глав в панели прокрутки и всплывающей подсказке.
Источник: opennet.ru