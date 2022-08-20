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Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24

Доступен выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24 (бывший GNOME MPV), предоставляющего графический интерфейс на базе библиотеки GTK для консольного видеоплеера MPV. Celluloid используется в дистрибутивах Linux Mint и Ubuntu MATE в качестве видеопроигрывателя по умолчанию.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на использование библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера.
  • Добавлена опция, включающая возможность перетаскивания области с видео.
  • Реализована раскладка элементов управления, адаптирующаяся к различным размерам окна и экрана.
  • Обеспечено отображение меток и названий глав в панели прокрутки и всплывающей подсказке.

Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24


Источник: opennet.ru

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