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Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06

После года разработки доступен релиз свободной системы нелинейного видеомонтажа Pitivi 2022.06, предоставляющей такие возможности, как поддержку неограниченного числа слоёв, сохранение полной истории операций с возможностью отката, отображение эскизов на шкале времени, поддержку типовых операций обработки видео и звука. Редактор написан на языке Python с использованием библиотеки GTK+ (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services) и может работать со всеми форматами звука и видео, поддерживаемыми в GStreamer, включая формат MXF (Material eXchange Format). Код распространяется под лицензией LGPL.

Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06

Основные новшества:

  • Поддержка отслеживания и размывания объектов на видео.
  • Возможностью обнаружения тактов (Beat) и прикрепления к ним клипов.
  • Добавлена поддержка обрамления текста титров рамкой и выделения тенью.
  • При изменении размера клипа предоставлена возможность управления коэффициентом соотношения сторон.
  • Добавлен режим смешивания с оригиналом (Source Blending).
  • Упрощено применение эффекта затухания и плавного появления изображения в клипе.
  • Добавлен индикатор уровня воспроизводимого звука.
  • Добавлена функция вырезания клипов для вставки в другой позиции.

Источник: opennet.ru

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