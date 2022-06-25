Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06

После года разработки доступен релиз свободной системы нелинейного видеомонтажа Pitivi 2022.06, предоставляющей такие возможности, как поддержку неограниченного числа слоёв, сохранение полной истории операций с возможностью отката, отображение эскизов на шкале времени, поддержку типовых операций обработки видео и звука. Редактор написан на языке Python с использованием библиотеки GTK+ (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services) и может работать со всеми форматами звука и видео, поддерживаемыми в GStreamer, включая формат MXF (Material eXchange Format). Код распространяется под лицензией LGPL.

Основные новшества:

Поддержка отслеживания и размывания объектов на видео.

Возможностью обнаружения тактов (Beat) и прикрепления к ним клипов.

Добавлена поддержка обрамления текста титров рамкой и выделения тенью.

При изменении размера клипа предоставлена возможность управления коэффициентом соотношения сторон.

Добавлен режим смешивания с оригиналом (Source Blending).

Упрощено применение эффекта затухания и плавного появления изображения в клипе.

Добавлен индикатор уровня воспроизводимого звука.

Добавлена функция вырезания клипов для вставки в другой позиции.

Источник: opennet.ru