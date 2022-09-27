Выпуск видеоредактора Shotcut 22.09

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 22.09, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.
Среди изменений в новом выпуске:
- Предложен новый интерфейс для поиска и запуска команд, совмещённый с редактором горячих клавиш, позволяющим сразу привязать к интересующей команде клавиатурную комбинацию для её быстрого вызова.
- Улучшена поддержка подключения собственных переходных эффектов (Transitions). На страницу со свойствами эффектов добавлена опция для предпросмотра.
- Улучшен интерфейс выбора фильтров.
- Добавлен видеофильтр GPS Graphic, который может использоваться для отрисовки графиков и спидометров.
- Добавлен видеофильтр Fisheye (эффект «рыбий глаз»), симулирующий отражение в зеркальной сфере.
- Добавлена частичная поддержка загрузки анимированных файлов в формате WebP.
Источник: opennet.ru