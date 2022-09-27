Выпуск видеоредактора Shotcut 22.09

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 22.09, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди изменений в новом выпуске:

Предложен новый интерфейс для поиска и запуска команд, совмещённый с редактором горячих клавиш, позволяющим сразу привязать к интересующей команде клавиатурную комбинацию для её быстрого вызова.

Улучшена поддержка подключения собственных переходных эффектов (Transitions). На страницу со свойствами эффектов добавлена опция для предпросмотра.

Улучшен интерфейс выбора фильтров.

Добавлен видеофильтр GPS Graphic, который может использоваться для отрисовки графиков и спидометров.

Добавлен видеофильтр Fisheye (эффект «рыбий глаз»), симулирующий отражение в зеркальной сфере.

Добавлена частичная поддержка загрузки анимированных файлов в формате WebP.

Источник: opennet.ru