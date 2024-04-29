Выпуск видеоредактора Shotcut 24.04

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.04, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

Добавлен фильтр с реализацией кодировщика объёмного звука на базе технологии Ambisonic.

В меню «Просмотр > Области» (Added View > Scopes) добавлены новые виджеты «Аудио Вектор» (Audio Vector) и «Аудио Окружение» («Audio Surround»).

Добавлена возможность изменения формата времени при отображении и редактировании. Для изменения формата добавлена настройка «Формат Времени» (Settings > Time Format).

Реализована возможность отката (Undo/Redo) операций добавления, удаления и изменения ключевых кадров с использованием фильтров: Нарастание/убывание звука («Fade In/Out Audio») Усиление / Громкость («Gain / Volume») Яркость («Brightness») Сортировка по цвету («Color Grading») Контраст («Contrast») Нарастание/затухание («Fade In/Out Video») Текст: RTF («Text: Rich») Размер, позиция и поворот («Size, Position & Rotate») Баланс белого («White Balance»)

При работе с несколькими выделенными клипами предоставлена возможность использования операции «Применить скопированные фильтры» из контекстного меню или редактора в меню на шкале времени («Timeline > menu > Edit»).

Фреймворк MLT обновлён до версии 7.24.0.

Источник: opennet.ru