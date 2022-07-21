Выпуск VirtualBox 6.1.36

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.36, в котором отмечено 27 исправлений.
Основные изменения:
- Устранён потенциальный крах ядра гостевой системы с Linux при включении режима защиты «Speculative Store Bypass» для одного vCPU VM.
- В графическом интерфейсе решена проблема с использованием мыши в диалоге настройки виртуальной машины, проявляющаяся при использовании KDE.
- Повышена производительность обновления экрана при использовании режима VBE (VESA BIOS Extensions).
- Устранён крах, проявляющиеся при отключении USB-устройств.
- В vboximg-mount решены проблемы с записью.
- В API предложена начальная поддержка Python 3.10.
- В хост-окружениях с Linux и Solaris разрешено монтирование совместных каталогов, являющихся на стороне хоста символической ссылкой.
- Для хостов и гостевых систем на базе Linux реализована начальная поддержка ядер Linux 5.18 и 5.19, а также находящейся в разработке ветки дистрибутива RHEL 9.1. Улучшена поддержка ядер Linux, собранных при помощи Clang.
- В дополнениях для гостевых систем с Solaris улучшен установщик и решены проблемы с размером экрана в настройках VMSVGA.
- В гостевых окружениях с Linux и Solaris решены проблемы с обработкой многомониторных конфигураций для драйверов VBoxVGA и VBoxSVGA. Предоставлена возможность установки первичного экрана через VBoxManage. Устранены утечки ресурсов X11 во время изменения размера экрана и файловых дескрипторов при запуске процессов при помощи команд guestcontrol. Решена проблема с запуском при помощи guestcontrol процессов с правами root.
- В дополнениях для гостевых систем с Linux сокращено время загрузки, благодаря прекращению пересборки неиспользуемых модулей.
Источник: opennet.ru