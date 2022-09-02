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Выпуск VirtualBox 6.1.38

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.38, в котором отмечено 8 исправлений.

Основные изменения:

  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux реализована начальная поддержка ядра Linux 6.0 и улучшена поддержка пакета с ядром из ветки дистрибутива RHEL 9.1.
  • В инсталляторе дополнений для хостов и гостевых систем на базе Linux улучшена проверка наличия systemd в системе.
  • В графическом интерфейсе улучшена поддержка языков, отличных от английского.
  • Добавлена возможность экспорта в формате OVF образов виртуальных машин, в которых используются контроллеры Virtio-SCSI.
  • Решены проблемы с запуском сервера VBoxSVC, проявлявшиеся при определённом стечении обстоятельств.
  • Изменена схема наименования видеофайлов, сохраняемых при записи видео с содержимым экрана.
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Windows улучшена работа в режиме Drag&Drop.

Источник: opennet.ru

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