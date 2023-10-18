Выпуск VirtualBox 7.0.12

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.12, в котором отмечено 24 исправления. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 6.1.48 с 9 изменениями, в числе которых поддержка ядер Linux 6.5 и 6.6-rc, поддержка пакета с ядром из OpenSUSE 15.5, улучшение поддержки ядра Linux 6.4 и исправления для пакетов с ядром из RHEL 8.9 и 9.3.

Основные изменения в VirtualBox 7.0.12:

В дополнениях для гостевых систем на базе Linux добавлена поддержка ядра Linux 6.5, находящейся в разработке ветки ядра 6.6 и пакета с ядром из дистрибутива OpenSUSE 15.5. Внесены исправления, направленные на улучшение работы в системах с ядром Linux 6.4 и в дистрибутивах RHEL 8.9 и 9.3.

В дополнениях для хостов и гостевых систем на базе Linux добавлен вывод сведений о версии при выполнении команд «rcvboxadd status-kernel» и «rcvboxadd status-user». Исправлены ошибки, приводящие к выводу ядром предупреждений «field-spanning write».

Добавлена поддержка автоматизированной установки с использованием kickstart-файлов в Oracle Linux 8 и 9.

На хостах под управлением Linux улучшено определение расщеплённых блокировок при помощи механизма Split Lock Detection в CPU Intel.

Добавлены дополнительные подтипы операционных систем на базе Linux.

В менеджере виртуальных машин решены проблемы с использованием отладчиков в гостевых системах и исправлено определение задействования расширений VT-x другими гипервизорвами.

Внесены общие улучшения в интерфейс пользователя. Решена проблема с отображением настроек вложенной аппаратной виртуализации в панели с детальной информацией о виртуальной машине.

Устранена регрессия, приводившая к отображению чёрного экрана при отключению 3D в гостевых системах с Windows с несколькими экранами.

Для сетевых интерфейсов VirtIO налажена поддержка VLAN и решены проблемы с идентификацией PCI-устройств.

Устранена регрессия, приводившая к сбою загрузки сохранённого состояния при использовании TPM.

В трансляторе адресов устранена проблема, приводившая к невозможности установить TCP-соединение с IP-адресами, заканчивающимися на «.2».

Улучшена реализация протокола VRDP.

В утилите VBoxManage внесены улучшения в команду «list usbfilters».

Устранено аварийное завершение сервиса Guest Properties, возникающее при редком стечении обстоятельств.

Источник: opennet.ru