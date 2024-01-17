Выпуск VirtualBox 7.0.14

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.14, в котором отмечено 14 исправлений. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 6.1.50 с 7 изменениями, в числе которых поддержка пакетов с ядром из дистрибутивов RHEL 9.4 и 8.9, а также реализация возможности импорта и экспорта образов виртуальных машин с контроллерами накопителей NVMe и носителем, вставленным в виртуальный привод CD/DVD.

Основные изменения в VirtualBox 7.0.14:

Улучшена поддержка 3D.

Добавлена поддержка импорта и экспорта образов виртуальных машин в формате OVF, содержащих контроллеры накопителей NVMe.

Добавлена поддержка экспорта образов виртуальных машин в формате OVF, содержащих носитель, вставленный в виртуальный привод CD/DVD, привязанный к контроллеру Virtio-SCSI.

В дополнения для хостов и гостевых систем с Linux добавлена поддержка пакетов с ядром, поставляемых в RHEL 9.4.

В дополнениях для гостевых систем с Linux решена проблема с аварийной остановкой работы из-за сбоя в vboxvideo на системах с ядром из RHEL 8.9.

В дополнениях для гостевых систем с Solaris реализована возможность установки дополнений в альтернативный корневой каталог (‘pkgadd -R’).

Удаление дополнений для гостевых систем с Solaris больше не требует перезапуска виртуальной машины.

Налажено корректное отображения единиц измерения в данных о потреблении памяти, выставленных в параметре VirtualSystemDescription.

На хостах с Windows решены проблемы с переключением звуковых устройств при использовании звукового бэкенда WAS.

В гостевых системах с Windows решена проблема с потерей событий сенсорных экранов, когда пользователь долго удерживает нажатие, не двигая пальцем.

На хостах с macOS добавлена поддержка новых устройств хранения и устранена утечка памяти в процессе VBoxIntNetSwitch, если виртуальная машина настроена для использования внутренней сети.

Источник: opennet.ru