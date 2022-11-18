Выпуск VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation 17.0 Pro

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.4, в котором отмечено 22 исправления.
Основные изменения:
- Улучшены стартовые скрипты для хостов и гостевых систем на базе Linux.
- В дополнениях для гостевых систем с Linux реализована начальная поддержка ядер из состава SLES 15.4, RHEL 8.7 и RHEL 9.1. Приведена в порядок обработка пересборки модулей ядра при завершении работы системы. Налажена индикация прогресса в процессе автоматической установки дополнений для гостевых систем с Linux.
- В менеджер виртуальных машин (VMM) для хостов с процессорами Intel добавлена поддержка использования вложенных страниц памяти при виртуализации вложенных виртуальных машин.
- Решены проблемы, приводящие к аварийным завершениям на хостах с macOS и Windows, а также зависанию гостевых систем с Windows XP на компьютерах с процессорами AMD.
- В графическом интерфейсе в меню работы с устройствами предложено новое подменю для обновления дополнений для гостевых систем. В глобальные настройки добавлена опция для выбора размера шрифта интерфейса. В инструментах для гостевых систем улучшена работа файлового менеджера, например, обеспечена более информативная индикация операций с файлами.
- В мастере создания виртуальных машин устранена проблема с удалением выбранных виртуальных дисков после отмены операции.
- В VirtioSCSI устранено зависание при завершении работы виртуальной машины при использовании SCSI-контроллера на базе virtio и решены проблемы с распознаванием SCSI-контроллера на базе virtio в EFI-прошивках.
- Обеспечен обход ошибки в драйвере virtio-net, поставляемом во FreeBSD до версии 12.3.
- Устранена проблема в работе команды ‘createmedium disk —variant RawDisk’, приводящая к созданию некорректных файлов vmdk.
- Решены проблемы с использованием USB-планшетов с виртуальными машинами в многомониторных конфигурациях.
Дополнительно можно упомянуть выпуск VMWare Workstation Pro 17, проприетарного программного комплекса виртуализации для рабочих станций, доступного среди прочего для Linux. В новом выпуске:
- Добавлена поддержка гостевых ОС Windows 11, Windows Server 2022, RHEL 9, Debian 11 и Ubuntu 22.04.
- Обеспечена поддержка OpenGL 4.3 в виртуальных машинах (необходим Windows 7+ или Linux с Mesa 22 и ядром 5.16).
- Добавлена поддержка WDDM (Windows Display Driver Model) 1.2.
- Предложен новый виртуальный модуль, поддерживающий спецификацию TPM 2.0 (Trusted Platform Module).
- Добавлена возможность автозапуска виртуальных машин после загрузки хостовой системы.
- Реализована поддержка режимов полного и быстрого шифрования, позволяющих балансировать между более высокой безопасностью или производительностью.
Источник: opennet.ru