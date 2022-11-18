ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation 17.0 Pro

Выпуск VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation 17.0 Pro

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.4, в котором отмечено 22 исправления.

Основные изменения:

  • Улучшены стартовые скрипты для хостов и гостевых систем на базе Linux.
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux реализована начальная поддержка ядер из состава SLES 15.4, RHEL 8.7 и RHEL 9.1. Приведена в порядок обработка пересборки модулей ядра при завершении работы системы. Налажена индикация прогресса в процессе автоматической установки дополнений для гостевых систем с Linux.
  • В менеджер виртуальных машин (VMM) для хостов с процессорами Intel добавлена поддержка использования вложенных страниц памяти при виртуализации вложенных виртуальных машин.
  • Решены проблемы, приводящие к аварийным завершениям на хостах с macOS и Windows, а также зависанию гостевых систем с Windows XP на компьютерах с процессорами AMD.
  • В графическом интерфейсе в меню работы с устройствами предложено новое подменю для обновления дополнений для гостевых систем. В глобальные настройки добавлена опция для выбора размера шрифта интерфейса. В инструментах для гостевых систем улучшена работа файлового менеджера, например, обеспечена более информативная индикация операций с файлами.
  • В мастере создания виртуальных машин устранена проблема с удалением выбранных виртуальных дисков после отмены операции.
  • В VirtioSCSI устранено зависание при завершении работы виртуальной машины при использовании SCSI-контроллера на базе virtio и решены проблемы с распознаванием SCSI-контроллера на базе virtio в EFI-прошивках.
  • Обеспечен обход ошибки в драйвере virtio-net, поставляемом во FreeBSD до версии 12.3.
  • Устранена проблема в работе команды ‘createmedium disk —variant RawDisk’, приводящая к созданию некорректных файлов vmdk.
  • Решены проблемы с использованием USB-планшетов с виртуальными машинами в многомониторных конфигурациях.

Дополнительно можно упомянуть выпуск VMWare Workstation Pro 17, проприетарного программного комплекса виртуализации для рабочих станций, доступного среди прочего для Linux. В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка гостевых ОС Windows 11, Windows Server 2022, RHEL 9, Debian 11 и Ubuntu 22.04.
  • Обеспечена поддержка OpenGL 4.3 в виртуальных машинах (необходим Windows 7+ или Linux с Mesa 22 и ядром 5.16).
  • Добавлена поддержка WDDM (Windows Display Driver Model) 1.2.
  • Предложен новый виртуальный модуль, поддерживающий спецификацию TPM 2.0 (Trusted Platform Module).
  • Добавлена возможность автозапуска виртуальных машин после загрузки хостовой системы.
  • Реализована поддержка режимов полного и быстрого шифрования, позволяющих балансировать между более высокой безопасностью или производительностью.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий