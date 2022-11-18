Выпуск VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation 17.0 Pro

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.4, в котором отмечено 22 исправления.

Основные изменения:

Улучшены стартовые скрипты для хостов и гостевых систем на базе Linux.

В дополнениях для гостевых систем с Linux реализована начальная поддержка ядер из состава SLES 15.4, RHEL 8.7 и RHEL 9.1. Приведена в порядок обработка пересборки модулей ядра при завершении работы системы. Налажена индикация прогресса в процессе автоматической установки дополнений для гостевых систем с Linux.

В менеджер виртуальных машин (VMM) для хостов с процессорами Intel добавлена поддержка использования вложенных страниц памяти при виртуализации вложенных виртуальных машин.

Решены проблемы, приводящие к аварийным завершениям на хостах с macOS и Windows, а также зависанию гостевых систем с Windows XP на компьютерах с процессорами AMD.

В графическом интерфейсе в меню работы с устройствами предложено новое подменю для обновления дополнений для гостевых систем. В глобальные настройки добавлена опция для выбора размера шрифта интерфейса. В инструментах для гостевых систем улучшена работа файлового менеджера, например, обеспечена более информативная индикация операций с файлами.

В мастере создания виртуальных машин устранена проблема с удалением выбранных виртуальных дисков после отмены операции.

В VirtioSCSI устранено зависание при завершении работы виртуальной машины при использовании SCSI-контроллера на базе virtio и решены проблемы с распознаванием SCSI-контроллера на базе virtio в EFI-прошивках.

Обеспечен обход ошибки в драйвере virtio-net, поставляемом во FreeBSD до версии 12.3.

Устранена проблема в работе команды ‘createmedium disk —variant RawDisk’, приводящая к созданию некорректных файлов vmdk.

Решены проблемы с использованием USB-планшетов с виртуальными машинами в многомониторных конфигурациях.

Дополнительно можно упомянуть выпуск VMWare Workstation Pro 17, проприетарного программного комплекса виртуализации для рабочих станций, доступного среди прочего для Linux. В новом выпуске:

Добавлена поддержка гостевых ОС Windows 11, Windows Server 2022, RHEL 9, Debian 11 и Ubuntu 22.04.

Обеспечена поддержка OpenGL 4.3 в виртуальных машинах (необходим Windows 7+ или Linux с Mesa 22 и ядром 5.16).

Добавлена поддержка WDDM (Windows Display Driver Model) 1.2.

Предложен новый виртуальный модуль, поддерживающий спецификацию TPM 2.0 (Trusted Platform Module).

Добавлена возможность автозапуска виртуальных машин после загрузки хостовой системы.

Реализована поддержка режимов полного и быстрого шифрования, позволяющих балансировать между более высокой безопасностью или производительностью.

Источник: opennet.ru