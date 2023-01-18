Выпуск VirtualBox 7.0.6

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.6, в котором отмечено 14 исправлений. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 6.1.42 с 15 изменениями, в числе которых поддержка ядер Linux 6.1 и 6.2, а также ядер из состава RHEL 8.7/9.1/9.2, Fedora (5.17.7-300), SLES 15.4 и Oracle Linux 8.

Основные изменения в VirtualBox 7.0.6:

В дополнениях для хостов и гостевых систем на базе Linux реализована поддержка ядра из дистрибутива RHEL 9.1 и начальная поддержка ядра UEK7 (Unbreakable Enterprise Kernel 7 ) из Oracle Linux 8.

В дополнениях для гостевых систем на базе Linux добавлена начальная поддержка сборки драйвера vboxvideo для ядра Linux 6.2.

В менеджере виртуальных машин решены проблемы с запуском загрузчика FreeBSD на системах со старыми CPU Intel, не поддерживающими режим «VMX Unrestricted Guest».

В графическом интерфейсе изменён диалог с настройками. Решены проблемы с группировкой виртуальных машин, созданных или изменённых из командной строки.

В VirtioNet устранена проблема с неработоспособностью сети после загрузки из сохранённого состояния.

Добавлена поддержка увеличения размера вариантов образов VMDK: monolithicFlat, monolithicSparse, twoGbMaxExtentSparse и twoGbMaxExtentFlat.

В утилите VBoxManage в команду guestcontrol mktemp добавлена опция «—directory». Объявлена устаревшей опция «—audio», вместо которой следует использовать —audio-driver» и «—audio-enabled».

Улучшена передача состояния мыши гостевой системе.

На хост-системах с Windows налажен автозапуск виртуальных машин.

Источник: opennet.ru