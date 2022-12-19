Выпуск VKD3D-Proton 2.8, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.8, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии:

Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_descriptor_buffer, применение которого позволило заметно снизить нагрузку на CPU.

Переписана реализация виртуальных фреймбуферов (SwapChain). Изменения позволили обеспечить более точное управление задержками и кадрами при помощи расширения VK_KHR_present_wait и снизить нагрузку на CPU в основном потоке.

Решены проблемы в играх Hitman III, Witcher 3, Spiderman Remastered: Miles Morales, Borderlands 3, Age of Empires IV, Resident Evil Village.

Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton7, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 43 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk, proton, protonfix и vkd3d (из Git), перенесены исправления для решения проблем в играх Immortals: Fenyx, Baldur’s Gate 3, Gears 5, Witcher 3



Источник: opennet.ru