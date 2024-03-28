Выпуск VPN Lanemu 0.11.6

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.11.6 — реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекер или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0.

Изменения в версиях 0.11.5 и 0.11.6:

Добавлена начальная поддержка запуска приложения на FreeBSD. Для достижения паритета функционала tap драйвера, может понадобиться собрать ядро с экспериментальными патчами.

Добавлена возможность использования более нового tap-драйвера «Windows TAP adapter v9». Для его использования необходимо включить опцию в реестре Windows.

Улучшена работа библиотеки нативного трея для Linux/FreeBSD.

Размер буфера отправки увеличен по умолчанию с 10 до 100 пакетов.

Улучшен код сохранения приглашения в файл.

Реализована переменная окружения MAKEROOT_BIN для указания инструмента повышения привилегий (например, sudo или pkexec).

Улучшен код handlePeers в DHT и внесены другие улучшения в реализацию DHT.

Исправлена ошибка в классе Connector, которая приводила к повторному подключению к уже подключенному пиру каждые 5 минут.

Обновлена библиотека WaifUPnP до исправленной версии, которая устанавливает правильное имя приложения и применяет патч.

Источник: opennet.ru