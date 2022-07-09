Выпуск Wayland-Protocols 1.26

Опубликован релиз пакета wayland-protocols 1.26, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы — разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория «unstable») протокол помещается в ветку «staging» и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории «staging» уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории «unstable» в «staging» запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

В новой версии:

В категорию «staging» добавлен протокол single-pixel-buffer, позволяющий создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA. При помощи протокола viewporter композитные серверы могут масштабировать однопиксельные буферы для создания однородных цветных поверхностей произвольного размера.

В протоколе xdg_shell, предоставляющем интерфейс для взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет передвигать поверхности по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д., добавлена поддержка композитных серверов, реализующих лишь часть предлагаемых в xdg_shell операций управления окнами. Для передачи сведений о доступных в композитном сервере возможностей предложено событие wm_capabilities.

В протоколе text-input переписаны формулировки, приводившие к неоднозначной трактовке, и добавлены разъяснения о подразумеваемом поведении.

Предписано использование терминологии, определённой в RFC 2119.

В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

«viewporter» — позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.

«presentation-time» — обеспечивает отображение видео.

«xdg-shell» — интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Протоколы, тестируемые в ветке «staging»:

drm-lease — предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.

«ext-session-lock» — определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.

«single-pixel-buffer» — позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.

«xdg-activation» — позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).

Протоколы, разрабатываемые в ветке «unstable»:

«fullscreen-shell» — управление работой в полноэкранном режиме.

«input-method» — обработка методов ввода.

«idle-inhibit» — блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).

«input-timestamps» — временные метки для событий ввода.

«keyboard-shortcuts-inhibit» — управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.

«linux-dmabuf» — совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff.

«linux-explicit-synchronization» — специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.

«pointer-gestures» — управление с сенсорных экранов.

«pointer constraints» — ограничения указателей (блокировка).

«primary-selection» — по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.

«relative pointer events» — относительные события указателей.

«tablet» — поддержка ввода с планшетов.

«text-input» — организация ввода текста.

«xdg-foreign» — интерфейс взаимодействия с поверхностями «соседнего» клиента.

«xdg-decoration» — отрисовка декораций окон на стороне сервера.

«xdg-output» — дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).

«xwayland-keyboard-grab» — захват ввода в приложениях XWayland.

Источник: opennet.ru