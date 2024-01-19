Выпуск Wayland-Protocols 1.33

После полугода разработки опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.33, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы — разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория «unstable») протокол помещается в ветку «staging» и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории «staging» уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории «unstable» в «staging» запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

В новой версии переведён в категорию стабильных протокол «linux-dmabuf», обеспечивающий совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMA-BUF (позволяет создать wl_buffer на базе DMA-BUF). Добавлен новый протокол «ext-transient-seat», который помещён в категорию «staging». Новый протокол может применяться для создания временных независимых сеансов (seat), рассчитанных на использование вместе с виртуальными устройствами ввода, реализуемыми при помощи протоколов «virtual_keyboard_unstable_v1» и «wlr_virtual_pointer_unstable_v1». Например, при реализации возможности подключения к удалённому рабочему столу протокол позволяет создать для каждого пользователя отдельный сеанс с виртуальными клавиатурой и мышью.

В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

«viewporter» — позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.

«presentation-time» — обеспечивает отображение видео.

«xdg-shell» — интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Протоколы, тестируемые в ветке «staging»:

drm-lease — предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.

«ext-session-lock» — определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.

«single-pixel-buffer» — позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.

«xdg-activation» — позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).

content-type — позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как «content type». Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).

ext-idle-notify — даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.

tearing-control — позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.

ext-foreign-toplevel-list — получение информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel), которые позволяют организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для подключения собственных панелей и переключателей окон.

security-context — позволяет идентифицировать клиентов, использующих sandbox-изоляцию. Клиент может зарегистрировать новое подключение к композитному серверу на базе Wayland и прикрепить к нему контекст безопасности, после чего в соответствии с указанным контекстом безопасности композитный менеджер ограничит возможности, доступные для установленного соединения.

cursor-shape — альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).

Протоколы, разрабатываемые в ветке «unstable»: