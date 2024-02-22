Выпуск web-браузера Chrome 122

Расширены возможности панели для анализа производительности, в которой на шкале времени появилась поддержка сохранения диапазонов хода выполнения (отрезков на шкале времени) и переключения между ними.

В основной трек (Performance > Main) добавлен показ инициаторов событий и их наглядной связи с событиями, которые они вызывают.

В панели анализа сетевой активности в колонке с состоянием выполнения запросов обеспечен показ причин сбоев. Переработано контекстное меню для копирования ссылки или содержимого запроса.