Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12

Спустя 14 месяцев с момента прошлого выпуска доступен релиз свободного web-браузера Otter 1.0.3, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей по настройке. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.
Из изменений отмечается обновление браузерного движка QtWebEngine, исправление ошибок, улучшение переводов и бэкпортирование изменений, состав которых не уточняется. Отдельно можно отметить работу по подготовке тестовой версии редакции браузера Otter для операционной системы OS/2.
Основные особенности Otter:
- Поддержка большинства базовых возможностей Opera, включая стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, панель поиска, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, проверку орфографии.
- Модульная архитектура, позволяющая использовать разные браузерные движки (поддерживаются QtWebKit и QtWebEngine/Blink) и заменять такие компоненты, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink).
- Редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность смены User Agent.
- Функция отключения звука в отдельных вкладках.
- Система блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus и поддержка протокола ABP).
- Возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков.
- Поддержка создания произвольных меню на панели, добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, возможность изменения стилей.
- Встроенная система ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes.
- Встроенный интерфейс для просмотра новостных лент (Feeds reader) в формате RSS и Atom.
- Возможность открытия выделенного фрагмента как ссылки, если содержимое соответствует формату URL.
- Панель с историей вкладок.
- Возможность создания скриншотов содержимого страницы.
Источник: opennet.ru