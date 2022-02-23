Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12

Спустя 14 месяцев с момента прошлого выпуска доступен релиз свободного web-браузера Otter 1.0.3, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей по настройке. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

Из изменений отмечается обновление браузерного движка QtWebEngine, исправление ошибок, улучшение переводов и бэкпортирование изменений, состав которых не уточняется. Отдельно можно отметить работу по подготовке тестовой версии редакции браузера Otter для операционной системы OS/2.

Основные особенности Otter: