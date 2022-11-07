Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality

Опубликован релиз web-браузера Wolvic, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, HTC Vive Focus, Pico Neo и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm и Lenovo).

Браузер использует web-движок GeckoView — вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы — виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

Значительно улучшен полноэкранный режим воспроизведения видео в 3D-окружении — интерфейс браузера скрывается и появляется что-то похожее на виртуальный кинотеатр. Окружающая виртуальный киноэкран область затеняется по аналогии с выключением света в кинотеатре для того, чтобы не отвлекать внимание от просмотра.

В интерфейсе управления закладками обеспечено отображение значков сайтов (favicon) для более наглядного выделения закладок.

Для 3D-шлемов производства Huawei, поставляемых с платформой Harmony 3.0 (редакция Android от Huawei), включено по умолчанию сглаживание с множественной выборкой (MSAA, Multi-Sample Anti-Aliasing), позволившее значительно повысить качество отрисовки.

Для устройств Huawei при входе в сеанс WebXR обеспечен показ изображений контроллеров и выведена подсказка о том, что нажать чтобы выйти из сеанса.

Для контроллеров Huawei с 3 и 6 степенями свободы (3DoF и 6DoF) подготовлен общий гибридный пакет (ранее, из-за ограничений Huawei VR SDK, для них поставлялись отдельные версии).

Решены проблемы с закрытием браузера при выходе из зоны безопасности устройств Huawei и устранено аварийное завершения при нажатии на ссылки «mailto:».

Источник: opennet.ru