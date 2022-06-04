Выпуск Wine 7.10 и Wine staging 7.10

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.10. С момента выпуска версии 7.9 было закрыто 56 отчётов об ошибках и внесено 388 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Драйвер macOS переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
- Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.3.
- Реализованы совместимые с Windows свойства локали «Collation» для Unicode, позволяющие задавать правила сортировки и методы сопоставления с учётом смысла символов (например, при наличии знака ударения).
- В библиотеке Secur32 реализована поддержка WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Singularity, Panzer Corps, Echo: Secrets of the Lost Cavern, Tribes, Betfair Poker, HITMAN 2 (2018), FAR mod for Nier: Automata, Port Royale 4.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Corel Draw 9, Microsoft Office XP 2002, Visual Studio 2010, Adobe Reader 9.0, Acrobat Reader 5. HaoZip, IE8, RoyalTS 5, Windows PowerShell Core 6.1 for ARM64, EA Origin, Steam, Rebelbetting, Honeygain, SlingPlayer 2, GPU Caps Viewer 1.54, Kvaser, Alcoma ASD Client 11.1, Powershell Core.
Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.10, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 545 дополнительных патчей.
В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.10. В основной состав Wine переведено 6 патчей, связанных с реализацией в KERNELBASE.dll таблиц sortkey и функции CompareString, необходимых для поддержки свойства локали «Collation». Добавлено два патча с реализацией в dwmapi.dll значений по умолчанию для DwmGetCompositionTimingInfo, необходимых для запуска Epic Games Launcher, и решением проблемы с вызовом DwmFlush, приводившей к аварийному завершению Powershell.
Кроме того, компания Valve начала тестирование кандидата в релизы проекта Proton 7.0-3, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. В новой версии реализована поддержка перестроения контроллера xinput на устройствах Steam Deck, улучшено определение игровых рулей, обновлены версии Wine Mono 7.3.0, dxvk 1.10.1-57-g279b4b7e и dxvk-nvapi 0.5.4, обеспечена поддержка следующих игр:
- Age of Chivalry
- Beneath a Steel Sky
- Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition
- Cities XXL
- Cladun X2
- Cursed Armor
- Disney•Pixar Cars Mater-National Championship
- Gary Grigsby’s War in the East
- Gary Grigsby’s War in the West
- Iragon: Prologue
- MechWarrior Online
- Saviors of Sapphire Wings
- Small Radios Big Televisions
- Split/Second
- Star Wars Episode I Racer
- Stranger of Sword City Revisited
- Succubus x Saint
- V Rising
- Warhammer: End Times — Vermintide
- We Were Here Forever
- Planetary Annihilation: TITANS
- Улучшена поддержка игр:
- Street Fighter V,
- Sekiro: Shadow Die Twice,
- Elden Ring,
- Final Fantasy XIV,
- DEATHLOOP,
- The Turing Test,
- Mini Ninja,
- Resident Evil Revelations 2,
- Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai,
- Mortal Kombat Komplete,
- Castle Morihisa.
Источник: opennet.ru