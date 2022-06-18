Выпуск Wine 7.11 и Wine staging 7.11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.11. С момента выпуска версии 7.10 было закрыто 34 отчёта об ошибках и внесено 285 изменений.

Наиболее важные изменения:

Драйвер для Android переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

В библиотеке winegstreamer реализована поддержка режима прямого вывода (без промежуточной буферизации, zero-copy) мультимедийного контента, используя GStreamer.

Добавлены данные сопоставления регистров символов для расширенных плоскостей (диапазонов кодов) Unicode.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Civilization 4, Mayhem Triple, Euphoria, SpinTires, Mafia, Mafia II, Saints Row The Third Remastered, Cyberpunk 2077, Stranger of Paradise, Doom Eternal, Epic Games Launcher, Ubisoft Connect.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Archicad 22, Adobe Lightroom Classic 11.1, Foobar2000, TIP-Integral, EasyMiniGW.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.11, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 542 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.11. В основной состав Wine переведены три патча: В faudio налажена отправка уведомления NOTIFY_CUESTOP при остановке воспроизведения; В dwmapi обеспечено заполнение параметров rateRefresh, rateCompose и qpcRefreshPeriod в DwmGetCompositionTimingInfo(), в DwmFlush() добавлено возвращение состояния S_OK.



Источник: opennet.ru