Выпуск Wine 7.12 и Wine staging 7.12

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.12. С момента выпуска версии 7.11 было закрыто 13 отчётов об ошибках и внесено 266 изменений.

Наиболее важные изменения:

Для приложений, использующих Qt5, добавлена поддержка тем оформления.

Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.4.

В API Direct2D улучшена поддержка эффектов.

В утилитах для работы с реестром реализована поддержка значений с типом QWORD (UINT64).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Star Citizen, Shogun Total War 2, Argentum 20 RPG.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MetaTrader4, Approach (Smart Suite), Wireshark.

Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 7.12, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 543 дополнительных патча.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.12. Из изменений отмечается только обновление патча «winepulse-PulseAudio_Support», решающего проблемы с выбором звуковых устройств при использовании звукового бэкенда PulseAudio, добавляющего поддержку GetPropValue, реализующего режим эксклюзивного доступа к звуковому устройству и передающего свойство KEY_AudioEndpoint_PhysicalSpeakers в драйвер для PulseAudio.



Источник: opennet.ru