ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск Wine 7.13

Выпуск Wine 7.13

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.13. С момента выпуска версии 7.12 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 226 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Браузерный движок Gecko обновлён до версии 2.47.3.
  • Драйвер USB переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Улучшена поддержка тем оформления.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Witcher 3, SnowRunner, Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, Skyrim Legendary Edition, Wizard101.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Photoshop C 2018, CLIP Studio Paint, Wireshark.

    • Источник: opennet.ru

Добавить комментарий