Выпуск Wine 7.16

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.16. С момента выпуска версии 7.15 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 226 изменений.

Наиболее важные изменения:

В драйвер X11 добавлена поддержка WoW64, прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.

В движке MSHTML реализовано хранилище сеансов.

В MSXML налажена корректная обработка Unicode в регулярных выражениях.

В области редактирования текста (Edit Control) улучшена поддержка методов ввода.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, StarCitizen, Watch Dogs, Obduction, Ragnarok Online, Visual Novel Doukyuusei, Saints Row.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Office 365, Hog4PC 3.17.

Источник: opennet.ru