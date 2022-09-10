Выпуск Wine 7.17

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.17. С момента выпуска версии 7.16 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 228 изменений.

Наиболее важные изменения:

В DirectWrite добавлена поддержка верхних диапазонов кодов (плоскостей) Unicode.

В драйвере Vulkan началась реализация поддержки WoW64, прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Endless Online, Wiggles, Earth 2150, Summoner, Battle Realms: Zen Edition, Riot Vanguard, Liar-soft Visual Novel, BioShock, Wizard101, Construction Set Extender.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio Community 2022, Ice Cream Calculator, foobar2000, msys2, 7-Zip, WinRAR.

Источник: opennet.ru