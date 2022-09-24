Выпуск Wine 7.18 и Wine staging 7.18

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.18. С момента выпуска версии 7.17 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 252 изменений.

Наиболее важные изменения:

Таблицы символов обновлены до спецификации Unicode 15.0.0.

В драйвере macOS реализована поддержка WoW64, прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.

Устранены проблемы с асинхронным чтением в реализации поддержки GStreamer.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Hotel Giant 2, Gas Guzzlers Combat Carnage, Cube World, Resident Evil 7.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual C++ 2015-2019, FileMaker Pro 12-19, MyDiff, Clip Studio Paint, Intel ACAT, Adobe FrameMaker 8, Bloomberg Terminal, Dosbox, KeePassXC, Framemaker.

Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 7.18, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 514 дополнительных патча.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.18. В основной состав Wine переведены четыре патча: один для ws2_32 (возврат корректного значения для WSAIoctl) и три для dwrite (тест обработки несуществующего шрифта в IDWriteTextFormat, использование MapCharacters для невидимых символов ). Обновлены патчи server-unix_name и ntdll-Junction_Points.



Источник: opennet.ru