Выпуск Wine 7.19

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.19. С момента выпуска версии 7.18 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 270 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Добавлена возможность сохранения DOS-атрибутов файлов на диск.
- Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.5.
- Реализована поддержка формата сжатия звука MPEG-4 (AAC).
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Resident Evil Revelations 2; Ultimate Marvel vs Capcom 3, Kheops Studio, Sonic Adventure DX (2004), AIMP 3.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio Express, .NET Framework 3.0, OpenMPT, HP Prime Virtual Calculator Emulator, Cubase 12, Windows media player, Subtitle Workshop Classic 6.1.4, AE VN Tools.
Источник: opennet.ru