Выпуск Wine 7.2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.2. С момента выпуска версии 7.1 было закрыто 23 отчёта об ошибках и внесено 643 изменения.

Наиболее важные изменения:

Проведена большая чистка кода библиотеки MSVCRT и обеспечена поддержка типа ‘long’ (более 200 изменений из 643).

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.1.1.

Улучшена поддержка изменения различных элементов интерфейса через темы оформления.

Предложена начальная реализация декодировщика для формата WMA.

Добавлена поддержка 64-разрядного типа time_t.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Half-Life, Grand Theft Auto V.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Nota Bene, Macromedia Freehand 9, QQ 7.3/9.1.5/2013 Beta2, PG Offline 4.0.907, lessmsi v1.10.0, MIDIopsy 1.2, Quickroute, Iris Down CountDown, MAmidiMEmo.

Источник: opennet.ru