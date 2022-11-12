Выпуск Wine 7.21 и GE-Proton7-41

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.21. С момента выпуска версии 7.20 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 354 изменения.

Наиболее важные изменения:

Библиотека OpenGL переведена на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

Добавлена поддержка многоархитектурных сборок в формате PE.

Проведена подготовка к поддержке запуска 32-разрядных программ, использующих графический API Vulkan, в 64-разрядном окружении.

Предоставлена возможность импортирования библиотек без использования утилиты dlltool.

Обновлены данные локалей.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: StarBurn 13, Euphoria, Darksiders Genesis, The Medium, Hotel Giant 2, Port Royale 2, Gothic 1.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: fotoBiz X, Visual Studio, Kaseya Live Connect 9.5.0.28, DipTrace, foobar2000, Cherry MIDI sequencer, Winfile, Adobe Reader XI.

Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton7, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 39 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk, mono и vkd3d (из Git), перенесены исправления для решения проблем в играх Gears 5, Оverwatch 2, Sonic Adventures 2, Farcry 5 и Origin. Следом по горячим следам выпущено два обновления Proton GE 40 и 41, в которых устранены регрессивные изменения, связанные с игрой Gears 5.



Источник: opennet.ru