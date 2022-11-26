Выпуск Wine 7.22

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.22. С момента выпуска версии 7.21 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 462 изменения.
Наиболее важные изменения:
- В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для Vulkan и OpenGL.
- В основной состав включена библиотека OpenLDAP, собранная в формате PE.
- В WinPrint реализован обработчик вывода на печать (Print processor), поддерживающий тип данных RAW для отправки на печать как есть, без обработки.
- Продолжено обеспечение поддержки типа ‘long’ в коде функции printf.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Syberia, Gothic II: Night of the Raven (v2.7), Saints Row 2022.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Musette, TIDAL, nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0, Spark AR studio, Hemekonomi, Framemaker 8, Pivot Animator.
Источник: opennet.ru