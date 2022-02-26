Выпуск Wine 7.3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.3. С момента выпуска версии 7.2 было закрыто 15 отчётов об ошибках и внесено 650 изменений.

Наиболее важные изменения:

Продолжено обеспечение поддержки в коде типа ‘long’ (более 230 изменений).

Реализована корректная поддержка Windows API sets.

Продолжен перевод библиотек USER32 и WineALSA на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

Улучшена работа с джойстиками, поддерживающими протокол HID.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Motocross Madness 2, Gray Matter, Black and White 2, Mulle Meck, Trails to Azure.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Visual Studio 2019.

Источник: opennet.ru