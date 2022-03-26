Выпуск Wine 7.5 и Wine staging 7.5

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.5. С момента выпуска версии 7.4 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 360 изменений.

Наиболее важные изменения:

Драйвер для звуковой подсистемы ALSA переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

Обеспечена генерация БД с локалями из репозитория Unicode CLDR (Unicode Common Locale Data Repository).

Добавлена поддержка развиваемого проектом vkd3d компилятора для шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language), применяемого в DirectX.

Добавлена начальная поддержка протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol), применяемого для проверки отозванных сертификатов.

Продолжено обеспечение поддержки в коде типа ‘long’.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Operation Lovecraft: Fallen Doll, Minecraft, GRID 2, The Evil Within 2

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Nota Bene, Core Temp 1.13, Microsoft PowerToys, MS Windows terminal, Samsung Magician 7.x, mIRC, IrfanView 4.59, QuickPar 0.9.1, HeidiSQL, SolSuite, IP super camera, ATPDraw, KakaoTalk, DTS Master Audio Suite, Cakewalk Pro Audio 9.0, Audacity 2.4.2.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.5, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 561 дополнительный патч. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.5. В новой версии продолжена работа по удалению из патчей предупреждений, связанных с использованием типа «long» (например, заменены подстановки «%u» на «%lu» или тип ULONG заменён на UINT32).

Источник: opennet.ru