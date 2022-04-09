Выпуск Wine 7.6 и Wine staging 7.6

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.6. С момента выпуска версии 7.5 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 311 изменений.

Наиболее важные изменения:

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.2.

Продолжена работа по переводу графических драйверов на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

Добавлена поддержка локали с использованием репозитория Unicode CLDR (Unicode Common Locale Data Repository).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: The Crew, SteelSeries, World of Warships,

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Photoshop 7.0, Oculus Runtime, RMS Express, Swisslog, Sparx Enterprise Architect, JW Scheduler, Nota Bene.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.6, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 560 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.6.



Источник: opennet.ru