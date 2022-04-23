Выпуск Wine 7.7

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.7. С момента выпуска версии 7.6 было закрыто 11 отчётов об ошибках и внесено 374 изменения.

Наиболее важные изменения:

Проведена работа по переводу драйверов X11 и OSS (Open Sound System) на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

Предоставлена возможность использования UTF-8 в качестве ANSI-кодировки по умолчанию.

В размещаемые на панели апплеты добавлена поддержка тем оформления.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Anno 1602 / 1602 A.D.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: IrfanView 4.44, RAR Password Recovery Magic, ConEmu, Capella.

Источник: opennet.ru