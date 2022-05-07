Выпуск Wine 7.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.8. С момента выпуска версии 7.8 было закрыто 37 отчётов об ошибках и внесено 470 изменений.

Наиболее важные изменения:

Драйверы X11 и OSS (Open Sound System) переведены на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

В звуковых драйверах обеспечена поддержка WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.

Обеспечено форматирование чисел, используя новую БД локали, построенную на базе репозитория Unicode CLDR (Unicode Common Locale Data Repository).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Assassin’s Creed IV Black Flag, The Evil Within, Guilty Gear XX.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Lightroom 2.3, Powershell Core 7, FreeHand 9, dnSpy, dotnet-sdk-5.0.100-win-x64, Metatogger 7.2, GuiPy.

Источник: opennet.ru