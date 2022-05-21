Выпуск Wine 7.9 и GE-Proton7-18

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 7.9. С момента выпуска версии 7.8 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 323 изменения.

Наиболее важные изменения:

Начат перевод драйвера macOS на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

Проведена работа по устранению сбоев при запуске тестов («make test») на платформе Windows.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Lego Rock Raiders, Stellaris.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Editpad Lite 7, Ulead Photo Explorer 8.5, Cxbx Reloaded, Mavis Beacon Teaches Typing 15, VTFEdit.

Дополнительно можно отметить выпуск проекта GE-Proton7-18, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В новой версии Proton GE осуществлён переход на кодовую базу Wine 7.8, обновлены компоненты dxvk и vkd3d, решены проблемы с запуском FFXIV Launcher.



Источник: opennet.ru