Выпуск Wine 8.20

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 8.20. С момента выпуска версии 8.19 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 397 изменений.

Наиболее важные изменения:

Продолжено развитие API DirectMusic.

Расширены возможности библиотеки winegstreamer. Добавлена поддержка функций find_element_factories, factory_create_element, wg_muxer_add_stream, wg_muxer_start, wg_muxer_push_sample, ProcessSample.

Обеспечено экспортирование в основное пользовательское окружение привязок для запускаемых под управлением Wine обработчиков протоколов.

Проведена чистка кода, в рамках подготовки к грядущей заморозке кодовой базы перед релизом Wine 9.0, который ожидается в январе.

В d3d10core и d3d11 налажена работа проверочных вызовов test_texture(), test_cube_maps(), test_uint_shader_instructions(), test_vertex_formats() и test_mipmap_upload().

Добавлена DLL-библиотека msttsengine с реализацией-заглушкой ISpTTSEngine.

Обеспечена безопасная очистка полей при помощи функции SecureZeroMemory() в библиотеках dssenh, secur32, user32, winscard, wintrust, wsdapi и wininet.

В библиотеку msvcrt добавлено около 30 новых функций для работы с многобайтовыми строками, таких как _mblen_l и _mbsnbcpy_l

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Folio Views 4, Captvty V3, NAM (NeuralAmpModeler), Spectralayers 9 Pro.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Max Payne (2001), Warframe, Neverwinter Nights 2 Complete.

Источник: opennet.ru