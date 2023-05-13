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Выпуск Wine 8.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI — Wine 8.8. С момента выпуска версии 8.7 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 253 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Реализована начальная поддержка загрузки модулей ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible, применяется для упрощение портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для архитектуры x86_64 через предоставление возможности выполнения в окружении ARM64 отдельных модулей с кодом x86_64 при помощи эмулятора).
  • В PostScript-драйвере проведена дополнительная работа по обеспечению полной поддержки формата исполняемых файлов PE (Portable Executable).
  • Продолжена реструктуризация кода для поддержки IME (Input Method Editors).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Devil May Cry.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Captvty, Freemake Video Converter 4.1, Net64+ Client 2.x, Playstation Now 11.x, MathType, ACAT Phrase, Wavelab 6.1, Notepad3.

    Источник: opennet.ru

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