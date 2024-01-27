Выпуск Wine 9.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API — Wine 9.1. С момента выпуска 9.0 было закрыто 42 отчёта об ошибках и внесено 270 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (8.0.0, 9.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (9.0.1, 9.0.2, 9.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (9.1, 9.2, 9.3).

Наиболее важные изменения:

Улучшена поддержка методов ввода. Улучшена реализация функции SendInput(), добавлена функция XInputGetCapabilitiesEx, полностью переписана функция XInputGetCapabilities.

Улучшена поддержка протокола обмена ключами Диффи-Хеллмана (DH). Добавлена возможность настройки и получения параметров DH. Реализованы обработчики для создания пар из открытого и закрытого ключей.

Улучшено определение клавиатур с раскладкой Dvorak.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Polda 1, Lego Racers, Lost Planet, Dead Rising, Forza Horizon 4.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visio 2013, Automation License Manager, Blindwrite 7, SIMATIC WinCC, GUIDE 7.0, Unigine Heaven Benchmark 4.0, MAME 0.257, SpeedWave, KakaoTalk, Microsoft Safety Scanner, AVG Antivirus, Windows Sysinternals Process Explorer 17.05, notepad.

Источник: opennet.ru