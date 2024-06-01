Выпуск Wine 9.10 и Wine staging 9.10

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API — Wine 9.10. С момента выпуска 9.9 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 254 изменения.

Наиболее важные изменения:

Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.12.

Улучшена поддержка режима DPI Awareness для организации отображения приложений на экранах с высокой плотностью пикселей, с учётом того поддерживает приложение адаптацию к изменению DPI или нет.

Для платформ ARM добавлена поддержка C++ RTTI (Run-Time Type Information).

Проведена чистка от устаревших возможностей кода WineD3D, реализации DirectX 1-11 на базе OpenGL.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Paint.NET 4.1, Notepad++, Race, Affinity Photo 1.9.1, Pivot Animator 4.2, FL Studio 20.9.1, EA Desktop Client, reMarkable, BExAnalyzer, EditPad.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: DualShock 4, Silent Hill 4: The Room, игры компании SRPG Studio, Far Cry 3, Horizon Zero Dawn CE, Metro Exodus.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.10, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 429 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.10 и vkd3d. Обновлены патчи vkd3d-latest (интеграция последней версии vkd3d) и Compiler_Warnings (исправления по мотивам предупреждений компиляторов).



Источник: opennet.ru