Выпуск Wine 9.8 и Wine staging 9.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API — Wine 9.8. С момента выпуска 9.7 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 209 изменений.

Наиболее важные изменения:

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.1.0.

В файлах, генерируемых с использованием языка описания интерфейса IDL (Interface Definition Language), задействованы компоненты, полностью поддерживающие выполнение в режиме интерпретации.

На платформах ARM улучшена поддержка RPC/COM.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Solid Edge, Microsoft Office 97 installer, Lotus Approach, gldriverquery.exe, Radiosure, SimSig, iZotope Product Portal Portal, VTFEdit, Across Lite, Falcon BMS, Corsair iCUE 4, HWMonitor 1.53, vcrun2008.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Battle.net launcher, Recettear.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.8, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 430 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.8 и vkd3d. Добавлен патч с реализацией метода ID3DXEffect::SetRawValue в Direct3D 9. Обновлены патчи vkd3d-latest, odbc-remove-unixodbc и ddraw-GetPickRecords.

В основной состав Wine перенесены 6 патчей, 5 из которых связаны с наращиванием функциональности реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language), а один с обеспечением возможности сборки библиотеки stdole32.tlb с флагом «—oldtlb». Удалены патчи ntdll-CriticalSection, Pipelight и winex11-XEMBED, которые потеряли актуальность.



Источник: opennet.ru