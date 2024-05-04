Выпуск Wine 9.8 и Wine staging 9.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API — Wine 9.8. С момента выпуска 9.7 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 209 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.1.0.
- В файлах, генерируемых с использованием языка описания интерфейса IDL (Interface Definition Language), задействованы компоненты, полностью поддерживающие выполнение в режиме интерпретации.
- На платформах ARM улучшена поддержка RPC/COM.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Solid Edge, Microsoft Office 97 installer, Lotus Approach, gldriverquery.exe, Radiosure, SimSig, iZotope Product Portal Portal, VTFEdit, Across Lite, Falcon BMS, Corsair iCUE 4, HWMonitor 1.53, vcrun2008.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Battle.net launcher, Recettear.
Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.8, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 430 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.8 и vkd3d. Добавлен патч с реализацией метода ID3DXEffect::SetRawValue в Direct3D 9. Обновлены патчи vkd3d-latest, odbc-remove-unixodbc и ddraw-GetPickRecords.
В основной состав Wine перенесены 6 патчей, 5 из которых связаны с наращиванием функциональности реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language), а один с обеспечением возможности сборки библиотеки stdole32.tlb с флагом «—oldtlb». Удалены патчи ntdll-CriticalSection, Pipelight и winex11-XEMBED, которые потеряли актуальность.
Источник: opennet.ru