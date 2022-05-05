Выпуск Wine-wayland 7.7

Опубликован выпуск проекта Wine-wayland 7.7, развивающего набор патчей и драйвер winewayland.drv, позволяющие использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, без применения XWayland и компонентов X11. Предоставляется возможность запуска игр и приложений, использующих графический API Vulkan и Direct3D 9/11/12. Поддержка Direct3D реализована при помощи прослойки DXVK, транслирующей вызовы в API Vulkan. Набор также включает патчи и «fsync» для увеличения производительности многопоточных игр и код для поддержки технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), позволяющей снизить потери качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением. Новый выпуск примечателен синхронизацией с кодовой базой Wine 7.7 и обновлением версий DXVK и VKD3D-Proton.

Для разработчиков дистрибутивов Wine-wayland может быть интересен возможностью предоставить чистое Wayland-окружение c поддержкой запуска Windows-приложений, избавляющее пользователя от необходимости установки пакетов, связанных с X11. В системах на базе Wayland пакет Wine-wayland позволяет добиться более высокой производительности и отзывчивости игр за счёт исключения лишних прослоек. Кроме того, использование Wayland даёт возможность избавиться от проблем с безопасностью, свойственных X11 (например, не заслуживающие доверия игры для X11 могут шпионить за другими приложениями — протокол X11 позволяет получить доступ ко всем событиям ввода и осуществить подстановку фиктивных нажатий клавиш).



Источник: opennet.ru