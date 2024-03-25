Выпуск X.Org-видеодрайверов nv 2.1.23, vboxvideo 1.0.1, savage 2.4.1 и chips 1.5.0

Состоялся релиз развиваемых проектом X.Org DDX-драйверов, работающих в пространстве пользователя и не требующих наличия KMS/DRM-драйверов на стороне ядра. В новых версиях предложены накопившиеся исправления ошибок и обеспечена совместимость с современными компиляторами. Доступны обновления:

xf86-video-nv 2.1.23 — драйвер для старых видеокарт NVIDIA, для которых не предоставляется поддержка на уровне ядра.

xf86-video-vboxvideo 1.0.1 — драйвер для виртуального графического адаптера VBoxVGA, применяемого в VirtualBox. Драйвер может использоваться для запуска X-сервера в ситуациях, когда в гостевой системе отсутствует KMS-драйвер vboxvideo, работающий на уровне ядра (при наличии модуля ядра следует использовать универсальный драйвер «xf86-video-modesetting»).

xf86-video-chips 1.5.0 — драйвер для графических устройств от компании Chips & Technologies.

xf86-video-savage 2.4.1 — драйвер для видеокарт семейства Savage, выпускавшихся компанией S3 в конце 1990-х годов.

Также можно отметить публикацию новой версии библиотеки libX11 1.8.8 с реализацией протокола X11 и обновление развиваемых проектом X.Org утилит и библиотек libXmu 1.2.0, libpciaccess 0.18.1, libXaw 1.0.16, xman 1.2.0, xedit 1.2.4, xload 1.2.0, lndir 1.0.5 и xdm 1.1.15. В новых версиях обеспечена совместимость с будущим выпуском GCC 14 и удалена поддержка устаревших платформ OSF, AIXV3, Ultrix, HP-UX, SGI, VAX, QNX, UXP и Lynx.



Источник: opennet.ru