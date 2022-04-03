Выпуск xfce4-terminal 1.0.0

Разработчики проекта Xfce представили значительный выпуск эмулятора терминала Xfce Terminal 1.0.0. Новый выпуск подготовлен новым сопровождающим, который подхватил разработку после того как проект остался без сопровождения в 2020 году. Код программы написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.
Выпуск также примечателен изменением схемы нумерации версий. В рамках ветки 1.1.x будут формироваться экспериментальные выпуски, на основе которых затем будет сформирован стабильный релиз 1.2.0. В случае значительных изменений, таких как портирование на GTK4, или после постепенного достижения нумерации 1.9.x планируется сформировать ветку 2.0.
Среди изменений в новом выпуске:
- Улучшена работа прокрутки по мере вывода информации (настройка «Scrolling on output»), которая теперь на время автоматически отключается в случае начала прокрутки пользователем вверх.
- Добавлена поддержка плавающих полос прокрутки.
- В меню добавлен пункт для отправки сигналов процессам.
- Переделаны опции ‘—tab’ и ‘—window’.
- Добавлен режим полного заполнения (настройка «Fill») при отображении фоновых изображений.
- Переделан диалог, выводимый при попытке вставки из буфера обмена данных с небезопасными escape-последовательностями. Также добавлена опция для отключения вывода подобных предупреждений.
- Предоставлена возможность изменения поведения для клика правой кнопкой мыши.
- Добавлена поддержка редактора ярлыков.
- Обеспечена более целостная интеграция с окружением Xfce через использование класса XfceTitledDialog и применения декорирования окон на стороне клиента.
Источник: opennet.ru