Выпуск xfce4-terminal 1.0.0

Разработчики проекта Xfce представили значительный выпуск эмулятора терминала Xfce Terminal 1.0.0. Новый выпуск подготовлен новым сопровождающим, который подхватил разработку после того как проект остался без сопровождения в 2020 году. Код программы написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Выпуск также примечателен изменением схемы нумерации версий. В рамках ветки 1.1.x будут формироваться экспериментальные выпуски, на основе которых затем будет сформирован стабильный релиз 1.2.0. В случае значительных изменений, таких как портирование на GTK4, или после постепенного достижения нумерации 1.9.x планируется сформировать ветку 2.0.

Среди изменений в новом выпуске:

Улучшена работа прокрутки по мере вывода информации (настройка «Scrolling on output»), которая теперь на время автоматически отключается в случае начала прокрутки пользователем вверх.

Добавлена поддержка плавающих полос прокрутки.

В меню добавлен пункт для отправки сигналов процессам.

Переделаны опции ‘—tab’ и ‘—window’.

Добавлен режим полного заполнения (настройка «Fill») при отображении фоновых изображений.

Переделан диалог, выводимый при попытке вставки из буфера обмена данных с небезопасными escape-последовательностями. Также добавлена опция для отключения вывода подобных предупреждений.

Предоставлена возможность изменения поведения для клика правой кнопкой мыши.

Добавлена поддержка редактора ярлыков.

Обеспечена более целостная интеграция с окружением Xfce через использование класса XfceTitledDialog и применения декорирования окон на стороне клиента.

Источник: opennet.ru