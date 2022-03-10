Выпуск xine 1.2.12

Представлен релиз xine-lib 1.2.12, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео- и аудиофайлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видеопроигрывателей, среди которых xine-ui, gxine, kaffeine.
Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа-потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео- и аудиоданных, плагины для применения эффектов (подавление эха, эквалайзер и т.п.).
Среди ключевых новшеств, предложенных в новом выпуске:
- Добавлен плагин для вывода звука через OpenSL ES.
- Добавлен плагин для загрузки контента с использованием технологии MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP).
- Добавлен плагин crypto для приёма зашифрованного контента.
- В плагин вывода видео через OpenGL добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео при помощи API VAAPI
- Улучшена поддержка протокола HLS (HTTP Live Streaming).
- Добавлена библиотека для разбора разнообразной строковой информации.
- Улучшена поддержка стандарта BT.2020 (UHDTV).
- Улучшена синхронизация времени при использовании DVB или live-потоков.
- Обеспечена совместимость с пакетом ffmpeg 5.0.
Источник: opennet.ru