Выпуск xine 1.2.12

Представлен релиз xine-lib 1.2.12, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео- и аудиофайлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видеопроигрывателей, среди которых xine-ui, gxine, kaffeine.

Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа-потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео- и аудиоданных, плагины для применения эффектов (подавление эха, эквалайзер и т.п.).

Среди ключевых новшеств, предложенных в новом выпуске:

Добавлен плагин для вывода звука через OpenSL ES.

Добавлен плагин для загрузки контента с использованием технологии MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP).

Добавлен плагин crypto для приёма зашифрованного контента.

В плагин вывода видео через OpenGL добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео при помощи API VAAPI

Улучшена поддержка протокола HLS (HTTP Live Streaming).

Добавлена библиотека для разбора разнообразной строковой информации.

Улучшена поддержка стандарта BT.2020 (UHDTV).

Улучшена синхронизация времени при использовании DVB или live-потоков.

Обеспечена совместимость с пакетом ffmpeg 5.0.

Источник: opennet.ru