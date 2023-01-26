Выпуск xine 1.2.13

Представлен релиз xine-lib 1.2.13, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео- и аудиофайлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видеопроигрывателей, среди которых xine-ui, gxine, kaffeine.
Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа-потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео- и аудиоданных, плагины для применения эффектов (подавление эха, эквалайзер и т.п.).
Среди ключевых новшеств, предложенных в новом выпуске:
- Добавлена поддержка dav1d 1.0, декодировщика формата кодирования видео AV1.
- Добавлена возможность ограничения частоты кадров видео.
- Реализована функция xine_query_stream_info ().
- Добавлены настраиваемые пользователем режимы масштабирования OpenGL 2.
- Улучшена совместимость с FFmpeg.
- Улучшена поддержка субтитров DVB.
- Улучшена обработка входных потоков на базе протокола HLS (HTTP Live Streaming).
- Улучшена распаковка звука AAC из медиаконтейнеров.
- Налажена обработка звука из файлов .mp4.
- Добавлен обходной путь для работы с проблемными Mesa-драйверами vdpau.
- Оптимизирован вывод видео через OpenGL 2.
- Оптимизирован вывод звука.
- Оптимизирована реализация OSD-экрана.
Источник: opennet.ru