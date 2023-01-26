Выпуск xine 1.2.13

Представлен релиз xine-lib 1.2.13, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео- и аудиофайлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видеопроигрывателей, среди которых xine-ui, gxine, kaffeine.

Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа-потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео- и аудиоданных, плагины для применения эффектов (подавление эха, эквалайзер и т.п.).

Среди ключевых новшеств, предложенных в новом выпуске:

Добавлена поддержка dav1d 1.0, декодировщика формата кодирования видео AV1.

Добавлена возможность ограничения частоты кадров видео.

Реализована функция xine_query_stream_info ().

Добавлены настраиваемые пользователем режимы масштабирования OpenGL 2.

Улучшена совместимость с FFmpeg.

Улучшена поддержка субтитров DVB.

Улучшена обработка входных потоков на базе протокола HLS (HTTP Live Streaming).

Улучшена распаковка звука AAC из медиаконтейнеров.

Налажена обработка звука из файлов .mp4.

Добавлен обходной путь для работы с проблемными Mesa-драйверами vdpau.

Оптимизирован вывод видео через OpenGL 2.

Оптимизирован вывод звука.

Оптимизирована реализация OSD-экрана.

Источник: opennet.ru