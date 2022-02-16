Выпуск XWayland 21.2.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

Доступен выпуск XWayland 21.2.0, DDX-компонента (Device-Dependent X), обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.

Основные изменения:

Добавлена поддержка протокола DRM Lease, позволяющего X-серверу функционировать в роли контроллера DRM (Direct Renderering Manager), предоставляющего DRM-ресурсы клиентам. С практической стороны протокол используется для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.

В GLX добавлены настройки фреймбуфера (fbconfig) для поддержки цветового пространства sRGB (GL_FRAMEBUFFER_SRGB).

В число зависимостей включена библиотека libxcvt.

Переработан код с реализацией расширения Present, предоставляющего композитному менеджеру средства для копирования или собственной обработки пиксельных карт перенаправленного окна, синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank), а также обработки событий PresentIdleNotify, позволяющих клиенту судить о доступности пиксельных карт для дальнейших модификаций (возможность заранее узнать какая пиксельная карта будет использоваться в следующем кадре).

Добавлена возможность обработки управляющих жестов на тачпаде.

В библиотеку libxfixes добавлен режим ClientDisconnectMode и возможность определения опциональной задержки для автоматического завершения работы после отключения клиента.

Источник: opennet.ru