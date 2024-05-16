Выпуск XWayland 24.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

Доступен выпуск XWayland 24.1.0, DDX-компонента (Device-Dependent X), обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.

Основные изменения:

Добавлена поддержки технологии Explicit Sync, позволяющей информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что может использоваться для снижения задержек и избавления от появления артефактов при выводе графики.

Улучшена поддержка и повышена производительность архитектуры 2D-ускорения GLAMOR, которая использует OpenGL для ускорения 2D-операций. Добавлена поддержка шейдеров OpenGL ES 3 и обеспечено ускорение неполных текстур для OpenGL ES. Добавлена опция командной строки «glamor». Включено ускорение UYVY.

Удалён код для поддержки архитектуры 2D-ускорения EXA.

Улучшена работа в режиме «rootful», при котором все окна XWayland отображаются внутри отдельного окна в Wayland-окружении, что позволяет использовать оконный менеджер X11 для управления окнами запускаемых приложений X11 (в режиме «rootless» каждое запускаемое в XWayland приложение X11 имеет отдельное окно в Wayland-окружении).

Прекращена поддержка EGLStream, механизма для эффективной передачи последовательности кадров из одного API в другое (OpenGL, CUDA, NvMedia). EGLStream применялся для обеспечения работы XWayland со старыми проприетарными драйверами NVIDIA (в актуальных драйверах применяется GBM).

В Xvfb добавлена возможность использования до 13 кнопок на мыши.

Реализована установка обрасти ввода на стороне Wayland-окружения, используя сведения об области ввода X11.

Улучшена поддержка платформы FreeBSD. Задействован драйвер фреймбуфера scfb. Добавлена обработка опции «-novtswitch».

Решены проблемы со сборкой в OpenBSD и FreeBSD.

Удалён код, связанный с DDX-серверами Xquartz, Xnest, Xwin, Xorg, Xephyr/kdrive.

Источник: opennet.ru