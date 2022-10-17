Выпуск языка программирования Crystal 1.6

Опубликован релиз языка программирования Crystal 1.6, разработчики которого пытаются совместить удобство разработки на языке Ruby с высокой производительностью приложений, свойственной языку Си. Синтаксис Crystal близок к языку Ruby, но не полностью совместим с ним, несмотря на то, что без переработки выполняются некоторые ruby-программы. Код компилятора написан на языке Crystal и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В языке применяется статическая проверка типов, реализованная без необходимости явного указания типов переменных и аргументов методов в коде. Программы на Crystal компилируются в исполняемые файлы, с вычислением макросов и генерацией кода во время компиляции. В программах на языке Crystal допускается подключение биндингов, написанных на языке Си. Распараллеливание выполнения кода осуществляется при помощи ключевого слова «spawn», которое позволяет запустить фоновую задачу в асинхронном режиме, не блокируя основной поток, в виде легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber).

Стандартная библиотека предоставляет большой набор типовых функций, в том числе средства для обработки CSV, YAML, и JSON, компоненты для создания HTTP-серверов и поддержки WebSocket. В процессе разработки удобно использовать команду «crystal play» которая формирует web-интерфейс (по умолчанию localhost:8080) для интерактивного выполнения кода на языке Crystal.

Основные изменения:

Изменена логика перегрузки — при перегрузке объединения типов теперь рассматриваются раньше одиночных типов. Например, выполнение нижеприведённого кода теперь выведет значение true, а не ‘а’, как было в прошлых выпусках. module Foo(T) end class Bar1 include Foo(Int32) end class Bar2 include Foo(Int32) end def foo(x : Foo(Int32)) ‘a’ end def foo(x : Bar1 | Bar2) true end foo(Bar1.new)

Для всех платформ реализованы методы #system_echo и #system_raw, что позволило перевести в разряд устаревших макросы FileDescriptor «cooked_from_tc_mode!», «noecho_from_tc_mode!» и «raw_from_tc_mode!», а методы #noecho! и #raw! теперь возвращают nil вместо значения LibC.tcsetattr.

Улучшен API File, который теперь возвращает внутренний объект (возвращается File::Info вместо Crystal::System::FileInfo).

Улучшена работа в режиме интерпретатора. Для включения поддержки интерпретатора можно использовать команду «make interpreter = 1».

В компилятор и стандартную библиотеку включены новые оптимизации производительности.

Улучшена поддержка платформы Windows в компиляторе, в том числе для Windows добавлена возможность сборки интерпретатора и поддержка Mutex.

Добавлена поддержка Unicode 15.0 и реализован API для нормализации последовательностей Unicode.

Источник: opennet.ru