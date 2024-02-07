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Выпуск языка программирования Go 1.22

Представлен релиз языка программирования Go 1.22, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Оберон. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно, без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В циклы «for» добавлена поддержка определения диапазонов из целых чисел, например, для перебора значений с 0 до 9 теперь можно использовать цикл «for i := range 10 {…}».
  • В циклы «for» добавлена экспериментальная (GOEXPERIMENT=rangefunc) поддержка функций определения диапазона, позволяющая указывать функцию в качестве итератора. Например, «for i, x := range slices.Backward(s) {…}»
  • Решена давняя проблема с циклами «for», приводившая при вызове сопрограмм (goroutine) к совместному использованию переменных цикла в разных итерациях. Например, код values := []string{«a», «b», «c»} for _, v := range values { go func() { fmt.Println(v) done

    Источник: opennet.ru

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