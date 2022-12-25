Выпуск языка программирования Ruby 3.2

В отличие от СRuby код YJIT написан на языке Rust и требует для компиляции наличие компилятора rustc 1.58.0+, поэтому сборка YJIT по умолчанию отключена и является опциональной. При использовании YJIT зафиксировано увеличение производительности при выполнении теста yjit-bench на 41% по сравнению с использованием интерпретации.